Il corpo di Alexei Navalny è stato riconsegnato alla madre

Il corpo di Alexei Navalny, il principale oppositore di Vladimir Putin morto in un carcere nel nord della Russia, è stato riconsegnato a sua madre: lo ha scritto su X (ex Twitter) Kira Yarmysh, la portavoce di Navalny. Negli scorsi giorni Lyudmila Navalnaya, la madre di Navalny, aveva detto che le autorità russe la stavano «ricattando» e stavano imponendo condizioni molto restrittive riguardo a dove, come e quando celebrare il funerale.

Yarmysh ha scritto su X che la madre di Navalny si trova ancora a Salekhard, il paese dove ha sede l’obitorio in cui era stato portato il corpo di Navalny dopo la sua morte: «Non sappiamo se le autorità cercheranno di interferire con i voleri della famiglia e con quello che Alexei avrebbe voluto», ha aggiunto, intendendo che c’è il rischio che il regime russo voglia impedire che la famiglia di Navalny celebri un funerale pubblico per timore che diventi un’occasione di dissenso nei confronti di Vladimir Putin.

Alexey's body was handed over to his mother. Many thanks to all those who demanded this with us.

Lyudmila Ivanovna is still in Salekhard. The funeral is still pending. We do not know if the authorities will interfere to carry it out as the family wants and as Alexey deserves. We…

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 24, 2024