L’apertura dei giornali di oggi è dedicata a notizie diverse: mentre alcuni si occupano di Alexei Navalny con le ipotesi su quali possano essere state le cause della sua morte, altri titolano sulla sicurezza del lavoro, con i dati comunicati dalla ministra del Lavoro Calderone al Consiglio dei ministri sugli incidenti sul lavoro e sui controlli. Altri giornali aprono sull’indagine avviata dalla procura di Roma sulle procedure per la progettazione e costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, altri ancora rimangono sulla politica italiana, con la discussione nella maggioranza sull’ipotesi di consentire un terzo mandato per presidenti di regione e sindaci e con la campagna elettorale per le elezioni regionali in Sardegna, mentre il Fatto si occupa dell’udienza a Londra per l’estradizione di Julian Assange, il Sole 24 Ore e Libero titolano sulla revisione del sistema delle sanzioni fiscali, la Verità sui rapporti commerciali fra Italia e Russia, e Domani sulla versione del sottosegretario Delmastro sul ferimento di una persona con un colpo di pistola durante una festa di Capodanno. I giornali sportivi aprono sul pareggio fra Napoli e Barcellona nell’andata degli ottavi di finale di Champions League di calcio.