C’è un grande incendio in un grattacielo di Valencia, in Spagna

Nel pomeriggio di giovedì si è sviluppato un grosso incendio in un grattacielo del quartiere Campanar di Valencia, in Spagna. Le operazioni di salvataggio sono tuttora in corso. La polizia ha detto che sono rimaste ferite almeno 13 persone: sei di loro sono vigili del fuoco che si trovavano sul posto per svolgere le procedure di evacuazione.

Valencia Bombero saltando a colchón de rescate tras atrapamiento por llamas. Sin palabras… Mucho ánimo al personal interviniente Video de RRSS pic.twitter.com/GO0MxozQBt — Gorka 5.81 (@gorka581) February 22, 2024

Il grattacielo è alto 14 piani e si trova all’incrocio tra avenida General Avilés e avenida del Maestro Rodrigo, nel centro della città. L’agenzia di stampa spagnola Efe ha scritto che l’incendio è divampato nel pomeriggio, e che le fiamme hanno coinvolto un edificio adiacente. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto attorno alle 17:30, e da allora hanno portato in salvo diversi residenti utilizzando le gru, tra cui una coppia che vive al settimo piano.

Emocionante. Se han dejado la piel para sacar a las dos personas atrapadas en el dantesco incendio del edificio de #Valencia Orgullo de bomberos, de cuerpos y fuerzas de seguridad, de personal sanitario que arriesgan su vida para proteger a las personas. Gracias ❤️ pic.twitter.com/kWcd1djDig — Carlos F. Bielsa | Alcalde de Mislata (@CarlosFBielsa) February 22, 2024

Secondo quanto spiegato da David Higuera, ingegnere ed esperto in installazioni edili, al quotidiano spagnolo El País, il materiale di cui è composta la facciata del grattacielo è stato la causa della rapida propagazione dell’incendio: si tratta di lastre di alluminio con un isolante sintetico, il poliuretano, «molto combustibile», ha detto Higuera. Il poliuretano prende fuoco facilmente e comincia a gocciolare. I fumi caldi tendono a salire, mentre le gocce calde cadono. Per questo le fiamme si sono propagate molto rapidamente sia verso l’alto che verso il basso.

Esther Puchades Alarcón, un’esperta di prevenzione e gestione del rischio, ha detto che l’edificio è stato costruito nel 2009, quando la legge spagnola consentiva ancora l’utilizzo di questo materiale nelle costruzioni edili.