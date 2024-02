Le elezioni per rinnovare il parlamento del Sudafrica si terranno il prossimo 29 maggio

Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha annunciato che le elezioni nazionali e provinciali nel paese si terranno il prossimo 29 maggio. I 400 membri dell’Assemblea nazionale che verranno eletti dovranno poi scegliere a loro volta il nuovo presidente. Ci si aspetta che quelle del prossimo maggio siano le elezioni più combattute degli ultimi decenni: il Sudafrica è governato dal Congresso Nazionale Africano (ANC) fin dalla fine dell’apartheid, ma sia secondo alcuni sondaggi che secondo diversi analisti politici il partito, che in passato fu guidato dall’ex presidente Nelson Mandela, rischia di perdere la sua maggioranza in parlamento per la prima volta dal 1994.

Alcuni sondaggi citati da Associated Press dicono che per la prima volta negli ultimi trent’anni l’ANC potrebbe non arrivare al 50 per cento dei voti, un risultato che comporterebbe la necessità di formare una coalizione di governo. Sarebbe una situazione inedita, visto il predominio assoluto del partito sulla politica sudafricana. Il principale partito all’opposizione, l’Alleanza Democratica, sta negoziando con altri partiti per presentarsi alle elezioni in una coalizione con l’obiettivo di estromettere del tutto l’ANC dal governo, un’ipotesi che per il momento sembra comunque improbabile.

– Leggi anche: La criminalità è un problema per il turismo in Sudafrica