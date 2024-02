La morte in un carcere russo di Alexei Navalny è sempre la notizia in apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi, che titolano sul video della moglie Yulia Navalnaya in cui accusa il presidente russo Putin di essere responsabile della morte del marito e annuncia di voler continuare la sua attività politica, e sulla fiaccolata di solidarietà di ieri sera a Roma con alcuni contestatori per la presenza di esponenti della Lega. Qualche giornale apre invece sulla sicurezza sul lavoro, dopo l’incidente di venerdì scorso a Firenze in cui sono morti cinque operai, il Sole 24 Ore titola sull’inquinamento dell’aria nella pianura Padana, il Manifesto si occupa della qualità dell’assistenza sanitaria in Italia, la Verità segue la vicenda dell’eredità Agnelli, e Libero è preoccupato per il futuro della fabbrica di Stellantis a Mirafiori.