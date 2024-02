L’allenatore di calcio italiano Gennaro Gattuso è stato esonerato dal Marsiglia, squadra francese che allenava dallo scorso settembre. L’esonero è arrivato al culmine di un periodo molto negativo per il Marsiglia, che è storicamente una delle squadre più forti e importanti del campionato francese: dall’inizio del 2024 ha vinto una sola partita, contro una squadra di dilettanti in Coppa di Francia, ed è nona in classifica a 9 punti di distanza dal terzo posto che varrebbe la qualificazione in Champions League, la principale coppa europea per club, a cui il Marsiglia aspira apertamente.

Il Marsiglia ha già annunciato anche il sostituto di Gattuso, il francese Jean-Louis Gasset, che in passato ha allenato diverse squadre francesi e di recente la nazionale della Costa d’Avorio (era stato però esonerato nella prima fase dell’ultima Coppa d’Africa, vinta poi proprio dalla Costa d’Avorio).

Domenica il Marsiglia aveva perso fuori casa l’ultima partita in campionato contro il Brest, nonostante avesse giocato in superiorità numerica per oltre mezz’ora per via dell’espulsione di un giocatore avversario. Dopo la partita Gattuso era stato molto critico verso se stesso e la squadra, dicendo cose come «bisogna essere onesti: non meritiamo questa maglia», «abbiamo toccato il fondo, più in basso non si può andare», o ancora «nel calcio serve un’anima ed è quel che ci manca».

Da calciatore Gattuso ha giocato soprattutto nel Milan, come centrocampista, vincendo molto sia a livello nazionale che internazionale. Con la Nazionale italiana fu uno dei giocatori più importanti nella vittoria dei Mondiali nel 2006. Da allenatore invece ha allenato spesso squadre in condizioni molto complicate e finora ha avuto poca fortuna. In Italia ha allenato tra le altre il Milan e il Napoli, ma ha lavorato molto anche all’estero: la scorsa stagione aveva allenato il Valencia in Spagna.