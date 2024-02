La banca Capital One vuole acquisire la concorrente Discover Financial per 35 miliardi di dollari

La società finanziaria Capital One, una delle principali banche che emettono carte di credito del Nord America, ha annunciato di aver raggiunto un accordo per acquisire per 35,3 miliardi di dollari la concorrente Discover Financial Services. Sono rispettivamente il quarto e il sesto fornitore di carte di credito più importanti degli Stati Uniti.

Per ufficializzare l’acquisto serve però l’autorizzazione delle autorità antitrust, e secondo Capital One l’operazione potrebbe concludersi tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Dall’unione delle due aziende nascerebbe il sesto istituto finanziario più grande degli Stati Uniti: i controlli dell’antitrust saranno particolarmente rigidi, e verranno chieste molte garanzie per evitare che la fusione comporti una riduzione della concorrenza o svantaggi per i consumatori.

Discover opera in 200 paesi e territori, ma è comunque molto più piccolo di concorrenti come Visa, Mastercard e American Express. Secondo le aziende la fusione permetterebbe loro di operare in maniera più efficiente, anche perché così la banca potrà appoggiarsi direttamente ai servizi di Discover per quanto riguarda le carte di credito.