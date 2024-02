Walter Mazzarri non è più l’allenatore del Napoli

L’allenatore della squadra di calcio del Napoli Walter Mazzarri è stato esonerato, appena tre mesi dopo essere stato assunto per rimpiazzare il francese Rudi Garcia. Il nuovo allenatore scelto dal presidente Aurelio De Laurentiis è Francesco Calzona, attuale tecnico della nazionale della Slovacchia, che era già stato vice allenatore del Napoli quando sulla panchina c’era Maurizio Sarri e poi collaboratore tecnico di Luciano Spalletti. Calzona ha 55 anni, ed è alla sua prima esperienza importante da allenatore in Serie A.

Il rendimento del Napoli di Mazzarri era stato di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, deludente soprattutto considerato che la squadra non è molto cambiata rispetto a quella che aveva stravinto lo Scudetto l’anno scorso. Anche l’allenatore che Mazzarri aveva sostituito, Garcia, aveva fatto male, e attualmente il Napoli è nono in classifica. Per Mazzarri era la seconda volta come allenatore del Napoli, dopo diverse ottime stagioni tra il 2009 e il 2013.

