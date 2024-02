L’autostrada A1 è stata chiusa fra Piacenza e Parma a causa di alcuni grossi tamponamenti dovuti alla nebbia

Lunedì mattina una serie di grossi tamponamenti ha portato alla chiusura del tratto fra Piacenza e Parma dell’A1, l’autostrada che collega Milano e Napoli. Gli incidenti sono avvenuti in presenza di nebbia, e hanno coinvolto diverse decine di auto: il più grave, avvenuto vicino ad Alseno, in provincia di Piacenza, ha coinvolto una trentina di auto. In tutto gli incidenti hanno causato 15 feriti, di cui due in modo grave, ma il numero potrebbe aumentare.

L’autostrada è stata chiusa per permettere l’arrivo dei soccorsi, che in alcuni casi hanno comunque dovuto procedere a piedi a causa dell’ostruzione della strada da parte delle macchine bloccate. Due persone ferite sono state trasportate all’Ospedale maggiore di Parma. Prima del tratto chiuso si sono formate code in entrambe le direzioni.

Anche sull’autostrada del Brennero, la A22, ci sono banchi di nebbia. Al momento non ne è stata predisposta la chiusura, come invece era successo nei giorni scorsi. Ci sono stati comunque alcuni tamponamenti di lieve entità.