Per il terzo giorno consecutivo l’autostrada del Brennero tra l’A1 e l’A4 è stata chiusa per nebbia

Domenica mattina è stata chiusa l’autostrada A22 del Brennero tra l’A4 Milano-Venezia e l’A1, in entrambi i sensi di marcia, a causa della fitta nebbia che ha ridotto la visibilità a circa 20 metri. Lo stesso tratto era stato chiuso venerdì e sabato mattina, sempre per la nebbia che aveva causato diversi incidenti.

Sabato è stata disposta la chiusura dell’autostrada dopo gli incidenti avvenuti in mattinata nel tratto tra Nogarole Rocca e Mantova Nord: erano rimasti coinvolti complessivamente una ventina di veicoli e un camion, con 11 feriti.

Sabato sempre a causa della nebbia ci sono stati ritardi per gli aerei in partenza e in arrivo negli aeroporti di Venezia e Treviso. Sette voli in partenza da Treviso sono stati dirottati a Bergamo e Venezia.