Il Napoli Basket ha vinto la Coppa Italia di pallacanestro, battendo in finale l’Olimpia Milano

Domenica sera il Napoli Basket ha vinto la Coppa Italia di pallacanestro, battendo in finale con il punteggio di 77-72 l’Olimpia Milano, che era considerata favorita. È la seconda Coppa Italia per Napoli, che l’aveva vinta una prima volta nel 2006. La Coppa Italia della pallacanestro è la competizione a cui si qualificano le prime 8 squadre classificate alla fine del girone di andata nel campionato di Basket di Serie A, e si gioca in un torneo a eliminazione diretta, in cui si decide chi passa il turno in una sola partita.

L’attuale formula del torneo prevede che tutte le partite si giochino nello stesso posto, in questo caso alla Inalpi Arena di Torino: il torneo era cominciato dai quarti di finale lo scorso 14 febbraio e si è disputato tutto in 4 giorni. Napoli si era qualificata come settima e perciò partiva con minori aspettative rispetto ad altre per la vittoria finale, ma ha battuto in fila Brescia (testa di serie numero 2), Reggiana (testa di serie numero 6) e Milano (testa di serie numero 4): quest’ultima era arrivata in finale vincendo nettamente le precedenti partite ed è inoltre la squadra ad aver vinto più volte la competizione, otto, insieme a Virtus Bologna e Treviso.

La tripla di Pullen e i 21 punti di Ennis regalano al @basket_napoli la Frecciarossa Final Eight 2024 🏆

All'@OlimpiaMI1936 non bastano i 20 punti di Melli 🏀#TuttoUnAltroSport @UnipolSai_CRP pic.twitter.com/99KET3fbY9 — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) February 18, 2024

