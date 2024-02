L’ex capo di Frontex Fabrice Leggeri si candiderà alle europee con il partito di estrema destra francese Rassemblement National

Fabrice Leggeri, ex capo della controversa agenzia europea Frontex, ha annunciato che si candiderà alle elezioni europee di giugno con il partito francese di estrema destra Rassemblement National, guidato da Marine Le Pen.Leggeri, che è francese e ha 55 anni, era stato a capo di Frontex tra il 2015 e il 2022. Frontex, detta anche Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, è accusata da tempo di collaborare o di compiere di persona respingimenti di massa di richiedenti asilo, vietati dalle norme dell’Unione Europea e dal diritto internazionale.

Leggeri, che ha sempre negato ogni accusa, si era dimesso nell’aprile del 2022, nello stesso giorno in cui il board dell’agenzia avrebbe dovuto discutere azioni disciplinari per lo staff in seguito a un rapporto compilato dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). L’OLAF aveva individuato comportamenti irregolari di vari dirigenti di Frontex nella gestione dei flussi migratori verso l’Europa.

– Leggi anche: Che cos’è Frontex