La nazionale italiana ha perso la finale dei Mondiali di pallanuoto contro la Croazia

La nazionale italiana ha perso contro la Croazia la finale dei Mondiali di pallanuoto, che si sono giocati a Doha, in Qatar. La partita era finita 11 a 11 dopo i tempi regolamentari, ed è stata decisa ai rigori. Per la nazionale italiana è la quarta medaglia d’argento ai Mondiali, mentre per la Croazia è la terza vittoria della medaglia d’oro nella sua storia, dopo quelle del 2007 e del 2017.