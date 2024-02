Le due notizie principali che si dividono le aperture dei giornali di oggi sono la morte di Alexei Navalny, il principale oppositore del presidente russo Putin, avvenuta ieri nel carcere di massima sicurezza in cui era detenuto, e l’incidente nel quale sono morti tre operai per il crollo di un solaio in un cantiere per la costruzione di un nuovo supermercato Esselunga a Firenze. Libero apre invece sulla manifestazione a Roma contro l’autonomia differenziata di sindaci meridionali guidati dal presidente della regione Campania De Luca, che ha dato della “stronza” alla presidente del Consiglio Meloni che gli consigliava di andare a lavorare. I giornali sportivi commentano la vittoria nell’anticipo di Serie A di calcio dell’Inter, che porta momentaneamente a dieci i punti di vantaggio in testa alla classifica.