I pescatori possono accedere al fondo dello Stato istituito per limitare l’invasione del granchio blu

Da venerdì 16 febbraio sono state aperte le domande per accedere al fondo da 10 milioni di euro messo a disposizione dallo Stato per limitare l’invasione del granchio blu. Negli ultimi anni il granchio blu si è diffuso in molte regioni italiane, in particolare nelle lagune: tra l’Emilia-Romagna e il Veneto, dove si concentra la metà degli allevamenti di vongole, ha causato un calo significativo della produzione nazionale. Lo scorso anno nella zona di Porto Tolle l’allevamento delle vongole è diminuito del 95 per cento.

L’unico modo per limitarne la proliferazione è pescarlo, ma è un lavoro poco redditizio e per questo i pescatori hanno chiesto un contributo allo Stato. Il governo ha stanziato in totale 10 milioni di euro per rimborsare le spese sostenute durante tutto il 2023. Le domande potranno essere presentate fino al 22 marzo. Ai soldi messi a disposizione dallo Stato vanno aggiunti i fondi istituiti dalle regioni, soprattutto Veneto ed Emilia-Romagna, che erano già intervenute nei mesi scorsi per garantire un sostegno economico ai pescatori.

– Leggi anche: Nemmeno il freddo ha rallentato la diffusione del granchio blu