Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: la guerra fra Hamas e Israele, che ieri ha attaccato un ospedale nella Striscia di Gaza, e le trattative per una tregua sulle quali non sembra si facciano passi avanti, le stime della Commissione europea sulla crescita economica dei paesi dell’Unione Europea, la gestione dei migranti da parte del governo italiano, le divisioni nella maggioranza sulla possibilità di rieleggere per un terzo mandato sindaci e presidenti di regione. Repubblica intervista la segretaria del Partito Democratico Schlein sull’autonomia differenziata per le regioni, il Giornale si occupa dell’elezione del nuovo presidente di Confindustria, Avvenire titola sulla diffusione in Italia del farmaco Fentanyl, il Fatto si occupa dell’eredità Agnelli, e la Verità e il Riformista aprono sulla commissione d’inchiesta sulla gestione della pandemia da Covid-19. I giornali sportivi commentano la vittoria del Milan e il pareggio della Roma nell’andata degli spareggi per la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League di calcio.