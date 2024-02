Celebripost

Alla prima di Dune – Parte due c’erano Timothée Chalamet, Florence Pugh e Anya Taylor-Joy, ma è possibile che fuori da qui vedrete circolare solo foto di Zendaya per via del suo abbigliamento. Si è presentata infatti con un’armatura argentata e robotica molto scenografica, che lascia le natiche scoperte e che è in realtà un famoso abito del 1995 dell’azienda di moda francese Thierry Mugler. Altre persone che valeva la pena fotografare sono Olivia Colman e Jessie Buckley alla prima del film Wicked Little Letters; Dakota Johnson e Sydney Sweeney a quella di Madame Web e il principe Harry e Meghan Markle a un evento in vista degli Invictus Games del 2025. Non potevano mancare anche Travis Kelce e Taylor Swift dopo che i Kansas City Chiefs (la squadra in cui gioca lui) hanno vinto il Super Bowl: nella stessa occasione son stati fotografati pure Usher che si è esibito durante l’intervallo con Alicia Keys e Jay Z con la figlia Blue Ivy.