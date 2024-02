L’Ucraina ha detto di aver affondato una nave russa vicino alla Crimea

L’Ucraina ha detto di aver «distrutto» una nave russa che si trovava al largo delle coste della Crimea, la penisola ucraina nel mar Nero che la Russia ha occupato e annesso illegalmente nel 2014. In un comunicato il ministero della Difesa ucraino ha detto che la nave russa, nota come Caesar Kunikov, sarebbe stata attaccata mercoledì con alcuni droni vicino alla città di Alupka, circa 50 chilometri a est di Sebastopoli: l’attacco avrebbe danneggiato il fianco sinistro dell’imbarcazione, che ha iniziato ad affondare.

La Russia non ha commentato l’attacco, ma ha detto di aver abbattuto sei droni nella zona del mar Nero durante le prime ore di mercoledì. Lo scorso 26 dicembre un’altra nave russa, la Feodosia, fu colpita dalle forze ucraine mentre si trovava nella parte orientale della Crimea.

L’Ucraina ha anche diffuso un video dell’attacco, girato di notte, in cui si vede una nave molto grossa che viene colpita in mezzo al mare e inizia a prendere fuoco. Non ci sono conferme indipendenti che si tratti della Caesar Kunikov.