C’è stata una sparatoria a Kansas City, alla parata per la vittoria dei Kansas City Chiefs al Super Bowl

Mercoledì a Kansas City qualcuno ha sparato su una folla di migliaia di persone durante la parata per celebrare la vittoria dei Kansas City Chiefs al Super Bowl, la finale del campionato statunitense di football americano. La polizia ha per ora confermato la morte di una persona, e ha detto che almeno quattordici sono rimaste ferite. Sono state arrestato due persone armate di cui non si conosce ancora l’identità né le motivazioni.

Alla parata stavano partecipando anche Laura Kelly, governatrice del Kansas, e Mike Parson, governatore del Missouri, che non sono stati coinvolti nella sparatoria.