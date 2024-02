La maggior parte dei giornali di oggi titola in apertura sul voto di ieri alla Camera sulle mozioni della maggioranza e del Partito Democratico sulla guerra a Gaza che chiedono la fine dei combattimenti, voto arrivato dopo una telefonata fra la presidente del Consiglio Meloni e la segretaria del Partito Democratico Schlein per concordare le posizioni dei rispettivi schieramenti. Il Sole 24 Ore apre invece sui dati sull’inflazione negli Stati Uniti, il Manifesto si occupa della detenzione di Ilaria Salis e della decisione del tribunale di Milano di negare l’estradizione in Ungheria di un uomo accusato per la stessa vicenda di Salis, il Fatto titola sulle cariche della polizia durante una manifestazione davanti alla RAI di Napoli, e Libero segue le notizie sull’indagine sull’eredità Agnelli.