Un Talk speciale

Domenica 3 marzo torna Talk, una giornata di incontri organizzata dal Post per fare giornalismo dal vivo e incontrare le sue lettrici e i suoi lettori. Il prossimo Talk, il primo del 2024, sarà in un posto nuovo e speciale: il Teatro Ponchielli di Cremona, un teatro all’italiana con più di 250 anni di storia dove il Post potrà essere grazie all’accoglienza e all’ospitalità del comune di Cremona e del teatro stesso. Un altro ottimo risultato del progetto di portare il Post in ambiti e luoghi nuovi.

La giornata di Talk a Cremona comincerà alle 11 di mattina con “I giornali spiegati bene”, la tradizionale rassegna stampa del Post con Luca Sofri e Francesco Costa, e continuerà tutto il giorno con incontri e presentazioni che coinvolgeranno la redazione del Post e persone che hanno cose da dire e capacità di spiegare quello che succede nel mondo. Ci saranno Chiara Alessi, Matteo Bordone, Michele Serra, Daniela Collu, Matteo Caccia, Eugenio Cau, Luca Misculin, Beatrice Mautino ed Emanuele Menietti. La giornata si concluderà, a partire dalle 21, con Indagini live: una storia di Indagini raccontata dal vivo da Stefano Nazzi.

E veniamo alle prime cose pratiche. Per poter essere in un posto speciale come il Teatro Ponchielli, questa edizione di Talk sarà preparata diversamente dal solito.

Chi vorrà partecipare agli incontri della mattina e del pomeriggio o alla serata con Indagini live dovrà necessariamente prenotare: a ogni persona che abbia prenotato verrà assegnato un posto numerato: che potrà essere in platea, su uno dei palchi, in galleria o nel loggione. I biglietti per partecipare avranno un costo variabile a seconda del posto prenotato: i posti nei palchi laterali e in galleria costeranno meno di quelli in platea e nei palchi centrali. I posti nel loggione avranno un prezzo ulteriormente ridotto. Per abbonate e abbonati, poi, sarà possibile prenotare a un prezzo scontato sia per la giornata che per la serata con Indagini live.

Abbonate e abbonati del Post potranno prenotare da mercoledì 14 febbraio alle ore 15: nella loro area personale troveranno il codice e il link per prenotare su Vivaticket utilizzando lo sconto che si meritano e che varrà sia per gli incontri del mattino e del pomeriggio (insieme), sia per quello della sera. Chi vorrà partecipare a tutta la giornata avrà quindi bisogno di due prenotazioni distinte, e potrà prenotare fino a due posti per gli incontri di mattina e pomeriggio e fino a due posti per Indagini live.

Sempre da mercoledì 14 febbraio sarà in vendita anche una quota di biglietti a prezzo intero, prenotabili anche da chi non avesse un abbonamento al Post e che desideri comunque partecipare agli incontri di Talk.