Msc comprerà l’azienda metalmeccanica Wärtsilä di Trieste e assumerà i 300 lavoratori licenziati

Il presidente della compagnia di navigazione Msc, Gianluigi Aponte, ha annunciato di aver trovato un accordo per l’acquisto dell’azienda metalmeccanica Wärtsilä di Bagnoli della Rosandra, in provincia di Trieste, al confine con la Slovenia. L’azienda è la sede italiana di una multinazionale finlandese specializzata nella costruzione di motori navali e generatori per le centrali elettriche. Wärtsilä arrivò in Italia nel 1999 rilevando la Grandi Motori, un’azienda storica di Trieste nata nel 1884, acquisita dallo Stato nel 1984 prima attraverso Finmeccanica, poi con Fincantieri. Già nel 2016 il ministero dello Sviluppo economico, la Regione Friuli Venezia Giulia, i sindacati e l’azienda firmarono un accordo per sostenere l’occupazione a rischio.

Nonostante le rassicurazioni, nel luglio del 2022 l’azienda annunciò la fine della produzione dei motori nell’impianto di Trieste per riportarla in Finlandia licenziando 450 lavoratori. Dopo una serie di scioperi organizzati dai sindacati, nell’autunno del 2022 il ministero delle Imprese e del Made in Italy ottenne dall’azienda alcune garanzie sul mantenimento in Italia di parte della produzione, ma nell’ultimo anno l’azienda ha fermato completamente lo stabilimento di Trieste. Lo scorso gennaio Wärtsilä ha prima rifiutato e poi confermato la richiesta di altri sei mesi di contratto di solidarietà per i 300 lavoratori rimasti nell’attesa di un’offerta di acquisto, che è arrivata infine da Msc. «Wärtsilä ha chiuso uno stabilimento che produceva motori e ha licenziato 300 persone. Noi riprendiamo le 300 persone e creiamo una fabbrica di carri ferroviari per le merci», ha detto Aponte.

Negli ultimi anni Msc ha fatto ingenti investimenti per integrare la catena della logistica, soprattutto in Italia: significa che oltre a dominare il trasporto di merci via nave ha acquisito terminal portuali e aziende di trasporti. Msc controlla tra le altre cose Medway, una compagnia ferroviaria per il trasporto di merci, e Medlog, che costruisce poli logistici: cioè i punti in cui le merci passano da un mezzo di trasporto a un altro, per esempio dai treni ai tir. Grazie a Wärtsilä produrrà anche i treni, controllando completamente la catena della logistica.

