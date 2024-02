Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono la guerra fra Hamas e Israele, con l’operazione militare dell’esercito israeliano a Rafah che ha liberato due degli ostaggi presi negli attacchi dello scorso 7 ottobre, le ipotesi sulle concessioni del governo agli agricoltori per far rientrare le proteste dei giorni scorsi, le polemiche sulla RAI per la gestione degli interventi dei cantanti del Festival di Sanremo durante la trasmissione Domenica In, e la visita in Italia del presidente argentino Milei, intervistato in apertura su Libero. Il Giornale apre sulla visita del ministro dell’Istruzione Valditara in un liceo milanese dopo l’occupazione da parte degli studenti, e i giornali sportivi commentano la sconfitta della Juventus con l’Udinese nel campionato di calcio di Serie A.