La Francia ha sospeso un programma che incentivava il noleggio di auto elettriche a causa del numero troppo alto di richieste

Martedì il governo francese ha annunciato la sospensione temporanea del programma che aveva lanciato a gennaio per incentivare l’utilizzo delle auto elettriche. Il programma permetteva ai cittadini francesi di noleggiare un’auto elettrica spendendo una cifra molto contenuta, tra i 100 e i 150 euro al mese, ma il governo ha dovuto interrompere il servizio dopo sole sei settimane per via del numero inaspettatamente alto di richieste ricevute: nel mese di gennaio erano state più di 90mila. Per accedere al programma era necessario rispettare alcuni requisiti, tra cui abitare a più di 15 chilometri dal luogo di lavoro e avere un reddito annuale inferiore a 15.400 euro.

Il ministro dell’Industria e dell’Energia, Roland Lescure, ha detto che al momento l’offerta non è sufficiente a soddisfare la domanda, e che l’interruzione del programma consentirà ai costruttori di auto elettriche francesi di accelerare la produzione. Il servizio ricomincerà a partire dal gennaio del 2025.

