Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono le parole di Donald Trump durante un comizio per la campagna elettorale per le elezioni presidenziali negli Stati Uniti sui finanziamenti alla NATO da parte degli stati aderenti e sulle reazioni in caso di attacchi da parte della Russia, e ancora il Festival di Sanremo, con gli inevitabili commenti alla serata finale. La Stampa titola invece su un incontro che sarebbe avvenuto fra il leader del Movimento 5 Stelle Conte e il segretario della CGIL Landini per una proposta comune sul lavoro, il Messaggero si occupa dell’andamento dei lavori per il PNRR, e la Verità apre sulla delibera della regione Emilia-Romagna per regolamentare l’accesso al suicidio assistito.