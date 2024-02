I dati Auditel sugli ascolti della serata finale del Festival di Sanremo

Secondo Auditel, la società che raccoglie e pubblica i dati sugli ascolti televisivi italiani, la quinta e ultima serata del Festival di Sanremo è stata vista in media da 14 milioni e 301mila persone, pari al 74,1 per cento di share. La prima parte (che in questo caso si calcolava nella fascia oraria dalle 21:27 alle 23:31) è stata vista da 17 milioni e 281mila persone, pari al 70,8 per cento di share; la seconda invece (dalle 23:34 all’1:59) è stata vista da 11 milioni e 724mila persone, pari al 78,8 per cento di share.

È un dato molto migliore di quello dello scorso anno, che era stato già piuttosto eccezionale in termini di ascolti: nel 2023 la serata finale del Festival era stata vista in media da 12 milioni e 256mila persone, con il 66 per cento di share; la prima parte era stata vista da 13 milioni e 423mila persone (pari al 62,1 per cento di share) e la seconda da 9 milioni e 490mila persone (73,7 per cento di share).

