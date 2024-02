I dati Auditel sugli ascolti della quarta serata del Festival di Sanremo, quella con le “cover” e i duetti

La quarta serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo è stata vista in media da 11 milioni e 893mila persone, con il 67,8 per cento di share: per la quarta (e penultima) serata del Festival è il miglior risultato di sempre in termini di share da quando esiste l’Auditel, la società che raccoglie e pubblica i dati sugli ascolti televisivi italiani, cioè dal 1984. La prima parte della quarta serata, dalle 21:25 alle 23:35, è stata vista da 15 milioni e 531mila persone, pari al 65,1 per cento di share; la seconda parte (dalle 23:38 all’1:59) è stata vista da 8 milioni e 398mila persone, pari al 73,2 per cento di share.

La quarta serata è stata quella in cui i concorrenti non hanno cantato le canzoni in gara ma altre, proprie o di altri cantanti, spesso con arrangiamenti nuovi. In molti casi si sono anche esibiti in duetti con altri cantanti, musicisti o gruppi non in gara. Lo scorso anno nella serata cover e duetti lo share era stato in media del 66,5 per cento e la puntata era stata vista mediamente da 11 milioni e 121mila persone.