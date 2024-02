L’attore statunitense Jonathan Majors è stato accusato di violenze e molestie da altre due donne 

L’attore statunitense Jonathan Majors, che il mese scorso era stato dichiarato colpevole di aver aggredito la coreografa britannica Grace Jabbari, è stato accusato di violenze e molestie da altre due donne. Sono Emma Duncan e Maura Hooper, entrambe ex fidanzate di Majors: le loro testimonianze sono state utilizzate anche nell’ambito del processo che riguardava l’aggressione a Jabbari, a dimostrazione di come non fosse un caso isolato, e successivamente ribadite da entrambe in un’intervista con il New York Times.

Sia Duncan che Hooper hanno descritto Majors come un personaggio dispotico, violento e manipolatore. Duncan, fidanzata di Majors tra il 2015 e il 2019, ha raccontato di essere stata aggredita fisicamente e minacciata dopo essersi lamentata per alcuni messaggi che lui si era scambiato con un’altra donna; Hooper, con cui Majors aveva una relazione prima di mettersi con Duncan, ha raccontato invece una serie di episodi di violenza psicologica e minacce verbali, scaturite sia dalla gelosia di lui che dalle sue reazioni a discussioni in cui Hooper, come Duncan, lo aveva accusato di averla tradita.

Majors, noto soprattutto per la sua interpretazione nel ruolo di Kang il Conquistatore nel film della Marvel Ant-Man and the Wasp: Quantumania, è stato giudicato colpevole di aver procurato a Jabbari un dito fratturato, un taglio dietro l’orecchio e vari lividi durante una lite. La sentenza in cui verrà comunicata la pena è prevista per il prossimo aprile.