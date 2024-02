Almeno 7 persone sono state uccise in un bombardamento russo su una zona residenziale di Kharkiv, nel nord-est dell’Ucraina

Nella notte tra venerdì e sabato la Russia ha bombardato con dei droni Kharkiv, la seconda città ucraina per abitanti, nel nord-est del paese: è stato colpito un distributore di benzina, la cui esplosione ha causato vasti incendi in una zona residenziale della città, e sono state uccise almeno 7 persone, secondo quanto riferito dal governatore della regione, Oleh Syniehubov. Cinque facevano parte della stessa famiglia e tra loro c’erano un neonato e due bambini (di 4 e 7 anni). Diverse case sono state completamente distrutte e sono state soccorse decine di persone. Ci sono stati bombardamenti anche su altre città, ma non hanno causato danni gravi.