Alle 13:06 di venerdì c’è stato un terremoto di magnitudo 4.1 in provincia di Parma, in Emilia-Romagna, che è stato sentito anche in altre regioni vicine. L’epicentro è stato rilevato circa 5 chilometri a nord-est dal comune di Calestrano, con l’ipocentro a 20,7 chilometri di profondità. Nelle scorse ore c’erano state diverse altre scosse di intensità minore con epicentro nella stessa zona. Al momento non si segnalano danni o feriti.