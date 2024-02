Celebripost

A fine mese arriverà nei cinema la seconda parte del film Dune, adattamento cinematografico del regista canadese Denis Villeneuve del celebre romanzo di fantascienza di Frank Herbert. Questa settimana sono iniziati gli eventi promozionali che ne anticipano l’uscita e a Città del Messico si sono visti Timothée Chalamet e Zendaya: sono i protagonisti anche del sequel e sono affiancati da alcuni nuovi attori, tra i quali Florence Pugh.

Tra le altre persone da fotografare in settimana c’erano poi Taylor Swift, le boygenius e Miley Cyrus ai Grammy, Mark Ruffalo con famiglia alla cerimonia per la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame e il principe William con Tom Cruise.