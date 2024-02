La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura della controproposta di Hamas per una tregua con Israele bocciata dal primo ministro israeliano Netanyahu che ha detto di voler continuare la guerra fino alla “vittoria totale”, dopo quella che nei giorni scorsi era stata respinta da Hamas. Qualche giornale continua invece a seguire le proteste degli agricoltori in Italia, Libero si occupa della manifestazione del Partito Democratico per protestare contro la gestione della RAI, Domani apre sui rapporti nella maggioranza fra la presidente del Consiglio Meloni e il leader della Lega Salvini, mentre il Fatto titola sui lavori del giurì d’onore della Camera sulla contesa fra Meloni e il leader del Movimento 5 Stelle Conte.