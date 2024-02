Due persone sono morte in seguito a un’esplosione in un appartamento a Torre del Greco, vicino a Napoli

Nella notte tra mercoledì e giovedì due persone sono morte in seguito a un’esplosione in un appartamento a Torre del Greco, città in provincia di Napoli. Le due persone morte sono marito e moglie, e una terza persona è stata ferita in modo grave e ricoverata all’ospedale Cardarelli di Napoli. Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, l’esplosione sarebbe stata causata da una fuga di gas dalla cucina.

#Napoli, esplosione e successivo incendio stanotte in un appartamento a Torre del Greco, causa probabile una fuga gas: rinvenuti dai #vigilidelfuoco nella vicina abitazione, interessata dal crollo di una parete, i corpi di 2 anziani coniugi. Intervento concluso alle 6#8febbraio pic.twitter.com/TtYF5lyGbp — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February 8, 2024