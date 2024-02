I dati Auditel sugli ascolti della seconda serata del Festival di Sanremo

La seconda serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo è stata vista da 10.361.000 spettatori con il 60,1 per cento di share. La prima parte della seconda serata è stata vista da 13.434.000 spettatori con il 57,6 per cento di share, mentre la seconda parte da 6.899.000 spettatori con il 66,2 per cento di share.

Lo scorso anno la seconda serata aveva ottenuto 10.545.000 spettatori, pari al 62,3 per cento di share: la prima parte (circa dalle 21 a mezzanotte) era stata vista da 14.087.000 spettatori, con uno share del 61 per cento, mentre la seconda (circa da mezzanotte fino all’1:40) da 6.281.000 spettatori, con uno share del 65,7 per cento.

