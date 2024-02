Nikki Haley ha perso le primarie dei Repubblicani in Nevada, dove gli elettori hanno preferito votare per “nessuno dei candidati”

Nikki Haley, ex governatrice del South Carolina ed ex ambasciatrice alle Nazioni Unite, ha perso le primarie dei Repubblicani in Nevada, dove era l’unica candidata di rilievo: oltre il 60 per cento degli elettori ha preferito votare per “nessuno dei candidati” mentre lei ha preso appena il 31 per cento. L’ex presidente Donald Trump non ha partecipato.

Le primarie in Nevada erano prevalentemente simboliche, dato che non assegnavano delegati per la convention dei Repubblicani: il motivo è che lo scorso anno lo stato del Nevada aveva deciso di cambiare il metodo di scelta dei candidati di Democratici e Repubblicani, passando dai caucus – che consistono di piccoli dibattiti in vari collegi elettorali di uno stato – a elezioni primarie.

Il partito Repubblicano si era però opposto a questa decisione e aveva deciso di organizzare ugualmente dei caucus, che si terranno l’8 febbraio e che invece assegneranno 26 delegati. Ai caucus aveva deciso di non partecipare Haley, mentre ci sarà Donald Trump, che ha già vinto in Iowa e New Hampshire e che è il favorito per la vittoria finale. Haley aveva scelto di partecipare alle primarie, organizzate dal governo statale: la legge del Nevada non impedisce di partecipare sia alle primarie che ai caucus, quindi è plausibile che molti elettori di Trump abbiano votato per l’opzione “nessuno dei candidati”, per danneggiare Haley.