È morta a 77 anni Maria Fida Moro, figlia di Aldo Moro ed ex senatrice

Martedì a Roma è morta a 77 anni Maria Fida Moro, senatrice dal 1987 al 1992 con la Democrazia Cristiana. Era la prima figlia di Aldo Moro, due volte presidente del Consiglio, che fu rapito e ucciso dalla Brigate Rosse nel 1978. Negli anni aveva avuto vari problemi cardiaci e diversi tumori: da diverso tempo era ricoverata in una clinica romana, ma non sono state comunicate le cause della morte. Nel corso degli anni Maria Fida Moro cambiò diversi partiti: nel 1990 lasciò la Democrazia Cristiana e passò al gruppo di Rifondazione Comunista come indipendente, poi nel 1993 entrò prima nel Movimento Sociale Italiano e, in seguito allo scioglimento del partito, in Alleanza Nazionale, che lasciò nel 1998. Nel 2008 aderì al Partito Radicale.