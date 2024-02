Sono sempre le proteste degli agricoltori la notizia principale in apertura sui giornali di oggi: i titoli riguardano l’annuncio della presidente della Commissione europea von der Leyen di voler ritirare la norma sulla riduzione dell’uso dei pesticidi, la mobilitazione in Italia che ha raggiunto la periferia di Roma, e la possibile partecipazione dei manifestanti al Festival di Sanremo. Su tutte le prime pagine poi molto spazio è dedicato alla prima serata del Festival di Sanremo, che Libero accusa di rappresentare idee di sinistra, Avvenire apre sulle trattative per raggiungere una tregua fra Hamas e Israele, mentre la Verità e il Giornale si occupano dell’azienda Stellantis e degli incontri del suo presidente John Elkann a Roma con diverse cariche istituzionali.