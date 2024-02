Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi, ma la principale sono ancora le proteste degli agricoltori che si stanno dirigendo con i trattori verso Roma mentre si parla anche di un loro possibile intervento durante il Festival di Sanremo. La Stampa si occupa della detenzione di Ilaria Salis in Ungheria e delle parole sconfortate del padre dopo l’incontro con i ministri Nordio e Tajani, il Sole 24 Ore e la Verità titolano sulla cassa integrazione per quasi due mesi nello stabilimento di Mirafiori decisa dall’azienda Stellantis, il Manifesto e l’Unità aprono sulle condizioni del CPR di Ponte Galeria a Roma dove un uomo si è suicidato domenica scorsa, il Fatto si occupa delle dimissioni del sottosegretario alla Cultura Sgarbi, Repubblica commenta la cancellazione della presentazione di un libro di Giuliano Amato nel carcere di San Vittore a Milano, e il Messaggero intervista il ministro dell’Istruzione Valditara.