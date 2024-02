Una persona è morta e diverse sono rimaste ferite in un incidente sull’A12, in Liguria

Una persona è morta e almeno sei sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto un furgone sull’autostrada A12, fra Rapallo e Chiavari, in Liguria, attorno alle 6:30 di martedì. Il tratto di autostrada fra Nervi e Chiavari in direzione La Spezia è stato chiuso per agevolare i soccorsi e permettere di far atterrare un’eliambulanza.

A bordo del furgone si trovavano nove lavoratori impiegati ai cantieri navali Fincantieri di Riva Trigoso, dove stavano andando. Alcuni di loro, fra cui la persona morta, sono originari del Bangladesh. Sembra che due di loro siano stati investiti dalle altre auto sull’autostrada dopo che erano scesi dal furgone, che aveva fatto un testa-coda e si era schiantato contro un muro. Altre cinque macchine sono rimaste coinvolte in un tamponamento causato dall’incidente.