Due incidenti stanno causando grossi ingorghi tra Reggio Emilia e Modena sull’A22 e sull’A1

Lunedì mattina ci sono stati due incidenti sull’autostrada A22 e sull’autostrada A1 tra Modena e Reggio Emilia che stanno causando lunghe code. Il primo incidente è stato un tamponamento sull’A22 tra le uscite di Reggiolo (Reggio Emilia) e Carpi (Modena), che ha coinvolto molte macchine: per via dell’ingorgo è stata disposta la chiusura di diversi caselli autostradali nel tratto che va dalla provincia di Modena a quella di Mantova. Un altro incidente è avvenuto quasi in contemporanea sull’A1, fra Reggio Emilia e Modena, al km 153: anche qui il traffico è bloccato.