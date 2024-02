Il presidente di El Salvador Nayib Bukele ha detto di essere stato rieletto, ma non ci sono ancora i risultati ufficiali

Nayib Bukele, presidente di El Salvador, un piccolo stato in America centrale, ha scritto in un tweet che «secondo i nostri numeri» (i risultati ufficiali non sono ancora stati diffusi) è stato rieletto con «più dell’85 per cento» dei voti nelle elezioni di domenica, e che il suo partito, Nuevas Ideas (conservatore) ha ottenuto almeno 58 dei 60 seggi del parlamento.

La sua rielezione era data per scontata, vista la sua enorme popolarità. Bukele infatti ha saputo contrastare efficacemente, anche se con metodi criticati e spesso radicali, la violenza delle bande criminali, che qualche anno fa avevano reso El Salvador il paese con il più alto tasso di omicidi dell’America Latina.

– Leggi anche: El Salvador non può fare a meno di Nayib Bukele, nonostante tutto