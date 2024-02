Sulle prime pagine di oggi i principali quotidiani si muovono in ordine sparso: il Corriere della Sera e Domani aprono l’edizione domenicale con le conseguenze degli attacchi militari statunitensi in Medio Oriente, Repubblica ha un’inchiesta sulle nomine del governo di Giorgia Meloni e si occupa delle proteste degli agricoltori in Italia, mentre La Stampa continua a seguire il caso di Ilaria Salis e Il Manifesto apre con una notizia sulla guerra in corso nella Striscia di Gaza. I principali quotidiani sportivi commentano i risultati delle ultime partite di calcio in campionato.