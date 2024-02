Le due notizie principali sulle prime pagine di oggi sono l’annuncio delle dimissioni del sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi dopo le indagini sull’incompatibilità delle sue attività con l’incarico di governo (annuncio accompagnato da accuse al ministro della Cultura Sangiuliano responsabile secondo lui delle inchieste sul suo conto), e le proteste degli agricoltori in diversi paesi europei e in Italia. Qualche giornale si occupa invece del confronto fra il governo e la società Stellantis sulla richiesta di aiuti economici per mantenere le attività dell’azienda in Italia, mentre il Manifesto e Domani titolano sulla riforma istituzionale della forma di governo.