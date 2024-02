Tre persone sono state ferite in un’aggressione con coltello alla Gare de Lyon di Parigi

Sabato mattina tre persone sono state aggredite e ferite alla stazione Gare de Lyon di Parigi da una persona con un coltello: due lievemente e una in modo più grave. La polizia francese ha detto di avere fermato il presunto aggressore le cui motivazioni per ora non sono note. Alcuni accessi alla stazione sono stati chiusi, ma il traffico ferroviario non ha subìto particolari modifiche.