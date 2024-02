Sono state arrestate quattro persone sospettate di aver consegnato oggetti in carcere con droni in varie regioni

Il giudice per le indagini preliminari (gip) di Asti ha disposto quattro ordinanze di custodia cautelare contro altrettante persone sospettate di aver recapitato droga e telefoni cellulari nelle carceri attraverso droni. Le misure riguardano la consegna di materiale vietato all’interno di istituti in cinque regioni: Piemonte, Sicilia, Marche, Campania e Abruzzo. La Stampa scrive che le indagini partono dall’arresto in flagranza di una persona all’inizio di dicembre e che le persone portate in carcere sono accusate di associazione per delinquere e spaccio. Due droni sono stati sequestrati.

