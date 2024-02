È morto a 76 anni l’attore Carl Weathers, noto per aver interpretato Apollo Creed nei primi quattro film della saga “Rocky”

È morto giovedì a 76 anni Carl Weathers, l’attore statunitense noto soprattutto per aver interpretato il personaggio di Apollo Creed nei primi quattro film della saga Rocky, insieme a Sylvester Stallone. La notizia è stata diffusa venerdì dal suo agente, e la famiglia ha detto che è morto nel sonno, ma al momento la causa non è stata resa pubblica.

Prima di diventare un attore, tra il 1970 e il 1974 Weathers giocò in varie squadre della National Football League (NFL) e della Canadian Football League, le principali leghe professionistiche di squadre di football rispettivamente degli Stati Uniti e del Canada.

Come attore, oltre alla serie su Rocky recitò in Predator nel 1987 insieme ad Arnold Schwarzenegger, e negli ultimi anni ha interpretato Greef Karga nella serie The Mandalorian, ambientata nell’universo di Guerre Stellari. Ha anche doppiato Combat Carl, un personaggio secondario nei film d’animazione della saga Toy Story.