A Londra nove persone sono state ferite in un’aggressione con l’acido

Mercoledì sera a Londra, nel Regno Unito, nove persone sono state ferite in un’aggressione con l’acido. La persona responsabile è fuggita, ed è ricercata dalla polizia. Tre persone, una madre con i due figli piccoli, sono state aggredite nella loro macchina, e altre sei persone sono state ferite dopo essere intervenute per aiutarle: tre agenti di polizia e tre civili. Otto persone sono state portate in ospedale e una è stata dimessa dopo aver ricevuto le prime cure sul luogo.

Reports of an acid attack in Clapham south pic.twitter.com/XUCyvSrQwA — London & UK Street News (@CrimeLdn) January 31, 2024