È stato arrestato il governatore dello stato indiano del Jharkhand, di un partito di opposizione al governo nazionale

Hemant Soren, governatore del Jharkhand, uno stato federale indiano, è stato interrogato per diverse ore e poi arrestato dall’agenzia antiriciclaggio del paese. Soren si era appena dimesso. Secondo l’agenzia avrebbe acquistato un terreno con i soldi derivanti dalla vendita illecita di altre terre appartenenti all’esercito indiano. Soren ha negato le accuse, sostenendo che siano motivate da fini politici.

Soren è segretario del Jharkhand Mukti Morcha (Fronte di liberazione del Jharkhand), un partito locale che fa parte dell’ampia coalizione di opposizione INDIA (Alleanza nazionale inclusiva indiana per lo sviluppo, di centrosinistra), la principale avversaria alle elezioni parlamentari previste in primavera del Bharatiya Janata Party (BJP, Partito del Popolo Indiano, nazionalista indù), che governa dal 2014 in India con il primo ministro Narendra Modi.

Il parlamento del Jharkhand, uno stato dell’India nord-orientale con 32 milioni di abitanti, ha eletto come nuovo governatore il ministro statale dei trasporti Champai Soren.

– Leggi anche: La politica indiana non ha più il senso dell’umorismo