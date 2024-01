I giornali di oggi si occupano in apertura di notizie diverse: alcuni seguono le notizie sulla guerra fra Hamas e Israele a Gaza e sulle trattative per raggiungere una tregua, altri titolano sulla conferenza Italia-Africa che si è tenuta ieri in Senato (e diversi sottolineano le parole del presidente della Commissione dell’Unione Africana, critico per non essere stato consultato sulle proposte del “piano Mattei” italiano), altri ancora aprono sull’inizio del processo in Ungheria a Ilaria Salis e sul modo in cui è stata condotta in aula. Il Sole 24 Ore ipotizza un nuovo taglio dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea nel mese di aprile, il Messaggero si occupa della riforma costituzionale sul premierato, e il Fatto prosegue la sua campagna per le dimissioni del sottosegretario alla Cultura Sgarbi.