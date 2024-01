La Corea del Nord ha effettuato il suo terzo lancio di missili da crociera nel giro di un mese 

Martedì la Corea del Nord ha lanciato diversi missili da crociera al largo della sua costa occidentale: è il terzo test missilistico nel giro di un mese, ha detto il governo della Corea del Sud. I test missilistici della Corea del Nord sono frequenti ormai da tempo, ma si sono intensificati nelle ultime settimane, anche per via dell’aumento delle tensioni con la Corea del Sud: giorni fa il leader nordcoreano Kim Jong Un aveva definito la Corea del Sud come il principale avversario del Nord e aveva annunciato l’abolizione di alcune agenzie statali nordcoreane che si occupano delle comunicazioni e dei rapporti tra Nord e Sud.